اندلاع حريق قرب محمية هيركان الوطنية

باكو، 30 مارس، (اذرتاج) اندلع حريق قرب محمية هيركان الوطنية في قرية جوكاش بمحافظة آستارا في صباح يوم 30 مارس. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة البيئة والثروات الطبيعية ان العاملين في المحمية الوطنية والمؤسسات المحلية الأخرى التابعة للوزارة وخدمة الحماية من الحرائق الإقليمية التابعة لوزارة الطوارئ يتخذون تدابير لإخماد الحريق.

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