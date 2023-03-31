باكو، 31 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة متقطعة في الغالب مع احتمال كثافة الهطل ليلا وصباحا على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-3 درجات مئوية ليلا وبين 6-8 درجات مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة في الغالب مع احتمال كثافة الهطل والرعد وتساقط الثلج والبرد على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-6 درجات مئوية ليلا وبين 10-14 درجات مئوية نهارا وبين 8-3 درجات مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 درجات مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.