سماكة الثلوج في شاهداغ تبلغ 22 سم
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٤٢]
باكو، 1 أبريل، (اذرتاج)
يستمر الطقس الجوي غير المستقر في البلاد.
أفادت وكالة اذرتاج ان سماكة الثلوج في شاهداغ بلغت 22 سم وفي لريك وقريز 15 سم وفي إسماعيلي وقوصار 12 سم وفي آلتيآغاج وخالتان 10 سم وفي يارديملي 9 سم وفي كدبك وشاماخي وأوردوباد 8 سم وفي غاباله 5 سم وفي داشكسن وقويقول وقوبوستان 4 سم وفي قوبا 3 سم وفي ناخجيوان 2 سم وفي شاهبوز سم.
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