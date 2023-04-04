ولادة 3 أشبال نمر في حديقة الحيوانات بباكو

باكو، 4 أبريل (أذرتاج) ولدت في حديقة الحيوانات بباكو 3 أشبال (ذكر وأنثيان). أفادت أذرتاج نقلا عن حديقة الحيوانات بباكو ان وزن الاشبال 5.7 -5.4 كلغ. لم تفصل الاشبال عن الام بسبب عدم بدء استكشافها للمحيط الخارجي.

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