ولادة 3 أشبال نمر في حديقة الحيوانات بباكو
AzerTAg.az
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
باكو، 4 أبريل (أذرتاج)
ولدت في حديقة الحيوانات بباكو 3 أشبال (ذكر وأنثيان).
أفادت أذرتاج نقلا عن حديقة الحيوانات بباكو ان وزن الاشبال 5.7 -5.4 كلغ. لم تفصل الاشبال عن الام بسبب عدم بدء استكشافها للمحيط الخارجي.
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