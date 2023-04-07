باكو، 7 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 8 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر رذاذ على بعض المناطق نهارا وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية شرقية تستبدل في النصف الثاني من اليوم بشمالية غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-11 درجة مئوية ليلا وبين 16-19 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال أمطار غزيرة والرعد وتساقط البرد على بعض الأماكن والثلج على المناطق الجبلية وانقطاع الأمطار مساء في معظم المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6-11 درجات مئوية ليلا وبين 17-22 درجات مئوية نهارا وبين 0-2 درجتين مئويتين ليلا وبين 3-8 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.