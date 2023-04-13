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    تخطيط زرع التبغ على 1387 هيكتار في شاكي

    ١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٩]
    تخطيط زرع التبغ على 1387 هيكتار في شاكي

    باكو، 13 أبريل، أذرتاج

    أخذ مزارعون في محافظة شاكي في نقل شتلات تبغ مزروعة في ظروف الدفيئة إلى حقول مفتوحة تبلغ في الموسم الحالي 1387 هيكتار وقد زرعوا الشتلات على 20 هيكتار خلال الأيام الأولى من الحملة.

    قال موظف قطاع النباتات في مركز شاكي للتنمية الزراعية صاحب عبد الحليموف إن المزارعين زرعوا في الموسم الحالي على 1019 هيكتار شتلات التبغ من نوع ويرجينيا بوتانيك وعلى 368 هيكتار من الأنواع الأخرى وازدادت مساحة الحقول قدر 137 هيكتار قياسا إلى العام الماضي.

    يذكر أن المزارعين الشكويين حصدوا في الموسم السابق 5ر3602 طن من التبغ الجاف من 1250 هيكتار من الحقول.

     

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