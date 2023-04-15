زرع أكثر من 700 شجرة في حملة مكرسة للذكرى الـ100 لميلاد الزعيم العام في حي خطائي

باكو، 15 أبريل، أذرتاج نظمت السلطة التنفيذية لحي خطائي للعاصمة باكو حملة تشجير تكريسا للذكرى السنوية الـ100 للزعيم القومي العام حيدر علييف بمشاركة آباء الشهداء واسر الإدارات والمؤسسات والمنظمات بالحي برفقة ممثلي المجتمع المحلي. وزرع المشاركون أكثر من 700 شجرة على طول جادة كنجة. يذكر أن عدد الأشجار المزروعة في أراضي الحي خلال حملات الأشهر السابقة يزيد عن 4500 شجرة.

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