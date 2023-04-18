زلزال في محافظة اسماعيلي
AzerTAg.az
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣١]
باكو، 18 أبريل (أذرتاج)
وقع زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر في محافظة اسماعيلي شمال أذربيجان.
كان عمق الزلزال 12 كم. أحس السكان الهزة الأرضية.
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