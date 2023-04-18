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    زلزال في محافظة اسماعيلي

    ١٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣١]
    زلزال في محافظة اسماعيلي

    باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر في محافظة اسماعيلي شمال أذربيجان.

    كان عمق الزلزال 12 كم. أحس السكان الهزة الأرضية.

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