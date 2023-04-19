توسيع التعاون في مجال حماية البيئة بين أذربيجان وإسرائيل
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٤]
باكو، 19 أبريل (أذرتاج)
وقع وزير البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجاني مختار بابايف ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على "اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة إسرائيل" في إطار الاجتماع الثالث للجنة الأذربيجانية الإسرائيلية المشتركة المنعقدة في باكو في 19 أبريل.
أفادت أذرتاج ان الاتفاقية تنص على التعاون في مجالات حماية التنوع البيولوجي وتقييم التأثيرات على البيئة وإدارة المناطق الطبيعية الموجودة تحت الحماية الخاصة، ومعايير تنقية مياه الصرف والجوانب الايكولوجية للإدارة السليمة للمياه ومتابعة جودة الطقس.
وستساهم الاتفاقية في توسيع التعاون في مجال حماية البيئة بين البلدين وتعزيز الأساس القانوني في هذا المجال وبناء علاقات جديدة.
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