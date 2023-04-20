باكو، 20 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر قليل على بعض المناطق ليلا وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا ومساء وهبوب رياح جنوبية تستبدل بشمالية غربية الى المساء.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 9-13 درجة مئوية ليلا وبين 14-19 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 757 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة في الغالب مع احتمال أمطار غزيرة على بعض المناطق والرعد وتساقط البرد والثلج على بعض المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-12 درجة مئوية ليلا وبين 17-22 درجة مئوية نهارا وبين 2-7 درجات مئوية ليلا وبين 8-13 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.