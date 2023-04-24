زلزال في زاقاتالا

باكو، 24 أبريل، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 3.8 درجات أراضي محافظة زاقاتالا الأذربيجانية على بعد 16 كم عن محطة زاقاتالا لرصد الزلازل وعلى عمق 12 كم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية سجلت في الساعة 15:22 بالتوقيت المحلي.

وقد شعر بالزلزال في مركز الزلزال والمستوطنات القريبة حتى 3 درجات.