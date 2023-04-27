باكو، 27 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 28 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-15 درجة مئوية ليلا وبين 20-25 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 756 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال جو ماطر مع الرعد وتساقط البرد على بعض المحافظات الغربية نهارا وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 درجات مئوية ليلا وبين 24-29 درجات مئوية نهارا وبين 5-10 درجات مئوية ليلا وبين 13-18 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.