باكو، 3 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وممطرة متقطعة طول اليوم في الغالب خاصة ليلا ومساء وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية تستقبل مساء بجنوبية شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-14 درجة مئوية ليلا وبين 15-20 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 768 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال الأمطار الغزيرة على المناطق الشرقية مع الرعد وتساقط البرد والثلج على الأماكن الجبلية بتوقعات انقطاعها تدريجيا نهارا بدءً من المحافظات الغربية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-10 درجات مئوية ليلا وبين 17-21 درجات مئوية نهارا وبين 0-2 درجتين مئوية ليلا وبين 2-6 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.