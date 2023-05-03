موقع إخباري مصري ينشر مقالا عن حيدر علييف.. الزعيم الوطني والتاريخي ومؤسس أذربيجان الحديثة

باكو، 3 مايو (أذرتاج)

نشر موقع "آسيا اليوم" الاخباري المصري مقالا لمؤلفه إميل رحيموف عن الزعيم القومي للشعب الاذربيجاني حيدر علييف. تعيد وكالة اذرتاج نشر المقال:

"حيدر علييف – رجل عظيم في تاريخ بلده. وقد قاد شعبه من التفكك إلى الوحدة ومن التشرذم إلى الاستقرار، ومن الفقر إلى الرفاهية ومن التخلف إلى التقدم. ومنع قيام حرب أهلية في فترة من الفترات الصعبة من مسيرة الشعب الأذربيجاني. فأصبح الزعيم التاريخي والشخصية الخالدة في ذاكرة الشعب الأذربيجاني.

يصادف العاشر من مايو 2023 الذكرى المئوية لميلاد حيدر علييف – الزعيم الوطني لشعب أذربيجان، مؤسس دولة أذربيجان المستقلة، والسياسي البارز وزعيم الدولة.

في جميع الأوقات، في تاريخ كل شعب، كان هناك عباقرة تركوا آثارًا عميقة كمنقذين وأصبحوا منبع فخر للشعب.

فحيدر علييف يعد منقذا في تاريخ الشعب الأذربيجاني ومفخرة له.

بهذه المناسبة، في 29 سبتمبر 2022، وقع رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف مرسوما بإعلان عام 2023 “عام حيدر علييف” في بلادنا. هذا المرسوم هو تقييم لشخصية حيدر علييف وخدماته التاريخية. بحيث دخل الشعب الأذربيجاني القرن الجديد والألفية الجديدة على ضوء ذكاء حيدر علييف بالتحديد.

حياة الزعيم حيدر علييف حافلة بالعطاء… هو الابن البار ومفخرة للوطن والشعب الأذربيجاني. فقد صنع التاريخ المعاصر لأذربيجان.

وُلد حيدر علي رضا أوغلو علييف في 10 مايو 1923 في مدينة نخجيوان العريقة في أذربيجان التي تعتبر بحق الحاضنة التي أنجبت لأذربيجان الأدباء والمفكرين والمعماريين الذين أثروا التاريخ الأذربيجاني بالعلم والمعرفة ومعطيات الحضارة.

وعمل الرئيس حيدر علييف طوال فترة حياته على تعزيز سيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية أذربيجان وقد كان عهده يمثل بحق فترة التغيرات والتحولات الجذرية على طريق بناء الدولة الحديثة وما تم فيها من أحداث جذرية على السياسة الداخلية والخارجية ضمن أسس واضحة ومحددة، وبذلك دخلت أذربيجان بقيادة حيدر علييف مرحلة جديدة من تاريخها المعاصر وأصبحت دولة فاعلة في المجتمع الدولي ولفتت أنظار العالم إلى هذه الدولة الصاعدة في منطقة القوقاز والمطلة على بحر قزوين.

وتوفي الزعيم حيدر علييف في عام 2003 عن عمر ناهز 80 عاما وعلى الرغم من مرور 20 عاما على رحيل الزعيم القومي حيدر علييف إلا أنه ما زال وسيبقى بكل أعماله وإنجازاته في ذاكرة ووعي الشعب الأذربيجاني، إن تمسك الشعب الأذربيجاني بتخليد ذكراه نابع من تعلق هذا الشعب به.

وأذربيجان اليوم، اعتمادا على رؤية وإرث حيدر علييف، وتحت قيادة إلهام علييف، بلد ينمو بديناميكية، مع معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة. والإصلاحات الديموقراطية والاقتصادية الثابتة للرئيس إلهام علييف، وقيادته الحكيمة وحكمه الرشيد للبلاد وسياسته الخارجية النشطة، حولت أذربيجان إلى دولة رائدة على الصعيد الإقليمي وشريك يعتمد عليه في العلاقات الدولية.

وتلعب أذربيجان اليوم دورا محوريا في كل القضايا الإقليمية، وتتقاسم ثمار ازدهارها وثرواتها مع بلدان المنطقة عبر مجموعة من آليات الشراكة والتعاون.

واستعادت دولة أذربيجان سيادتها ووحدة أراضيها – بعد ما قرب من ثلاثين سنة من احتلال عشرين بالمائة من أراضيها، تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس دولة اذربيجان السيد إلهام علييف بانتصار عظيم استغرق 44 يوما فقط على أرمينيا المحتلة، وأرغم العدو على الاستسلام بقوة الإرادة السياسية والعسكرية، وهكذا قام السيد الرئيس إلهام علييف بتنفيذ وصايا الزعيم القومي حيدر علييف الراحل حول تحرير أراضي أذربيجان وضمان سلامتها وسيادتها مع تضامن الشعب الأذربيجاني ورفاهيته."