وزير الخارجية: الزعيم العام حيدر علييف وضع أساسا لحل قضية قره باغ

باكو، 10 مايو، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف عقب زيارته المقابر الفخرية في 10 مايو اليوم، إن هذا اليوم يوم مهم للغاية وتاريخي بالنسبة لشعب أذربيجان كافة والناس وأبناء جلدتنا الذين تنبض قلوبهم مع وطنهم أذربيجان لأن الزعيم العام هو الذي يشعر كل واحد منا بالامتنان له على يومنا هذا ومستوى تنميتنا وقد أخذ الزعيم العام على عاتقه هذا العبء الثقيل في أصعب فترة البلد وأيامه لينقذ البلد من الانقسام والانهيار بالفعل.

وأضاف الوزير بايراموف أن الشعب الأذربيجاني أجمع يعيش اليوم بمشاعر السرور والاعتزاز. والأسباب الرئيسية لذلك هي كون كل واحد منا صاحب ضمير حي نظيف وكون أراضينا محررة الى جانب استعادة سلامة أراضينا. وقد أنجز هذه المهمة المصيرية خَلَف سياسة الزعيم العام القائد الأعلى إلهام علييف. وأساس هذه العملية والعمل المنجز وضع من قبل الزعيم العام أيضا. وهو الذي قد أعلن مواقف أذربيجان على الصعيد العالمي وكسر الحصار الإعلامي المفروض على أذربيجان التي كانت تتعرض لاعتداءات أرمينيا الحربية في أوائل 1990م وقد أصبح ذلك ممكنا بفضل حكمته وبصيرته واعترافه من قبل الساسة العالميين. قد وضع الزعيم القومي أساسا لحل قضية قره باغ وهي اكبر مشكلة بلدنا.