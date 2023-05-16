أذربيجان وطاجكستان تتعاونان في مجالات الاستشعار عن بعد للأرض وأنظمة المعلومات الجغرافية

باكو، 16 مايو (أذرتاج)

صادق الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف على "اتفاقية تعاون في مجالات استخدام الأرض، والعلاقات المتعلقة بالأراضي، والمسح الأرضي والجيوديزيا ورسم الخرائط والاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية، الموقعة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية طاجكستان".

أفادت أذرتاج ان الوثيقة وقعها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف ووزير الخارجية الطاجكستاني سراج الدين مهر الدين في دوشنبي في 5 ابريل عام 2023.

بناء على المرسوم الرئاسي بشأن التصديق على الاتفاقية، تم تكليف وزارة الاقتصاد ووزارة البيئة والثروات الطبيعية بضمان تنفيذ أحكامها.

كذلك تم تكليف وزارة الخارجية بإرسال إخطار الى الحكومة الطاجكية حول تنفيذ إجراءات ضرورية ذات الصلة لدخولها حيز التنفيذ.