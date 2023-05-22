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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٥‎]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    باكو، 22 مايو، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 مايو أيار الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية تستبدل بجنوبية نهارا.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 14-18 درجة مئوية ليلا وبين 24-29 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال أمطار غزيرة والرعد وتساقط البرد والمطر الثلجي على مناطق مختلفة نهارا وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 13-18 درجات مئوية ليلا وبين 25-30 درجات مئوية نهارا وبين 5-10 درجات مئوية ليلا وبين 13-18 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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