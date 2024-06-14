عقد اجتماع بشأن تحضيرات مؤتمر "كوب29" في أستانا

باكو، 14 يونيو، (أذرتاج)

عقد اجتماع مشترك في أستانا عاصمة كازاخستان في إطار التحضيرات للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) التي ستستضيفها باكو في نوفمبر المقبل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الكازاخستانية أن ممثلين عن مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والشركات الوطنية ودوائر الأعمال في هذا البلد شاركوا في هذا الحدث. وحضر ما مجموعه 140 شخص الحدث الذي أقيم بالصيغتين الحضورية والافتراضية.

وأطلع نائب وزير الطاقة الكازاخستاني إلياس باكيتجان المشاركين على العمل الذي تقوم به وزارة الطاقة في بلاده في إطار تطوير مصادر الطاقة منخفضة الكربون وخفض انبعاثات غاز الميثان والتحول العادل للطاقة. ووفقا له، فإن أولويات كازاخستان هي تطوير الانتاج منخفض الكربون وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 والانتقال التدريجي إلى الطاقة. وتشارك كازاخستان في المبادرات العالمية الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ في البيئة. إن الانضمام إلى الالتزام العالمي لغاز الميثان يؤكد التزام كازاخستان بالتحول المستمر في مجال الطاقة ويفتح الفرص أمام البلاد لجذب "الاستثمارات الخضراء".