رئيس وزراء قيرغيزستان السابق: نرى الاهتمام الخاص لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أذربيجان

باكو، 20 يونيو، (أذرتاج)

تولي أذربيجان اهتماما خاصا لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها. ومن المعروف أن الصين تعد حاليا رائدة على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن دواعي السرور أن أذربيجان تتعاون حاليا بشكل وثيق مع الصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس وزراء قيرغيزستان السابق جومرت أوتورباييف في حلقة النقاش حول "دور العلم والتكنولوجيا والابتكار" التي نظمت على هامش الاجتماع الرفيع المستوى التاسع والعشرين في موضوع "الطريق إلى كوب29: مستقبل مستدام وصامد".

وقال جومرت أوتورباييف إنه من أجل تحويل البلاد إلى مكان للابتكار، من الضروري جمع عدد كبير من المتخصصين العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال رئيس الوزراء السابق إن مؤتمر "كوب29" سيكون منصة مهمة، معربا عن ثقته في أن أذربيجان ستتعامل معه بنجاح.