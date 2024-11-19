ليلى علييفا تشارك في المناقشات حول زيادة معرفة الشباب عن البيئية ضمن مؤتمر "كوب29"

باكو، 18 نوفمبر، (أذرتاج)

شاركت نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة ورئيسة الاتحاد العام للحوار الدولي من أجل حماية البيئة ليلى علييفا في مناقشات حول موضوع "الاستثمار في التعليم من أجل القدرة على التكيف مع تغير المناخ: زيادة التنمية المبكرة ومحو الأمية البيئية" المنعقد في إطار الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي نظمها بشكل مشترك الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومنظمة الأمم المتحدة لتغير المناخ.

افادت وكالة أذرتاج أن ليلى علييفا تحدثت في هذا الحدث وشددت على أن المشاركة النشطة للشباب في حل المشاكل البيئية تلعب دورا هاما في مكافحة تغير المناخ على نطاق عالمي. وأكدت مؤسسة ورئيسة الاتحاد العام على أهمية توسيع فرص تبادل المعرفة والخبرة للشباب من خلال برامج التعليم والتوعية البيئية، فضلا عن المنصات الدولية المختلفة.

تحدثت ليلى علييفا عن المشاريع والفعاليات التي ايديا، قائلة إن المنظمة نفذت خلال الفترة الماضية عددا من الأنشطة المخصصة لموضوعات مثل قضايا تغير المناخ والنهج المسؤول تجاه الطبيعة من قبل الشباب. وقدمت ليلى علييفا معلومات مفصلة للمشاركين في الحدث حول المعسكرات البيئية المنظمة والحملات الإعلامية والأفلام الوثائقية المعدة، بالإضافة إلى نتائج العمل المنجز.

وأشارت ليلى علييفا إلى أن منظمة ايديا عضو في المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 2014، وشددت على الأنشطة التي تم تنفيذها في إطار التعاون بين المؤسسات لمدة 10 سنوات. وقد تم لفت انتباه المشاركين في المناقشة إلى الدور الهام للتضامن والتعاون الدوليين من حيث ضمان مستقبل مستدام وصحي، فضلا عن تربية جيل شاب أكثر معرفة.

والقى كلمة في الحدث أمين أمرولاييف وزير التعليم الأذربيجاني وجريتيل أجيلار مدير عام معهد التربية وبريس كون مدير القضايا التعليمية بمبادرة "Earthday.org" وجانينا جيفارا ناشط بيئي شاب يمثل برنامج "#Decarbonize" التابع لمركز التعليم العالمي.