توقيع اتفاق تعاون بين الإيسيسكو واللجنة الحكومية الأذربيجانية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل

باكو، 18 نوفمبر، (اذرتاج)

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واللجنة الحكومية الأذربيجانية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، اتفاقا لبناء تعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبمقدمتها بناء قدرات النساء وحماية الأطفال، وتنظيم عدد من البرامج والمؤتمرات والدورات التدريبية، بهدف تعزيز حقوق المرأة ورعاية الطفل، وبناء مجتمعات تتمتع بمقومات الصحة والسلام، والحافظ على التماسك الأسري، والتدريب على القيادة وبناء السلام.

وقد جرى توقيع الاتفاق، اليوم الإثنين (18 نوفمبر 2024) داخل جناح الإيسيسكو في (كوب 29) بالعاصمة الأذربيجانية باكو، حيث وقعه الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتورة باهار مرادوفا، رئيسة اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل في جمهورية أذربيجان.

وعقب التوقيع أكد الدكتور المالك أن هذا الاتفاق يؤسس لانطلاق مرحلة متميزة من التعاون بين الإيسيسكو واللجنة، في إطار الشراكة العميقة بين الإيسيسكو وعدد من المؤسسات الأذربيجانية، برعاية كريمة من فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

من جانبها أكدت الدكتورة باهار مرادوفا، أن البروتوكول يعد فرصة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الإيسيسكو في مجالات رعاية المرأة والطفل، مشيدة بالبرامج والمبادرات التي نفذتها المنظمة في هذا الشأن لفائدة دول العالم الإسلامي.