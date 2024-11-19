تنظيم جلسة مناقشات حول استعادة بحيرات أبشيرون واستقرار المناخ والإدارة المستدامة للمياه

باكو، 19 نوفمبر، (اذرتاج)

في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29)، تم تنظيم مناقشات في الجناح الوطني لأذربيجان حول موضوع "استعادة بحيرات أبشيرون: الطريق إلى استقرار المناخ والإدارة المستدامة للمياه".

أفادت وكالة أذرتاج أن المناقشات تم تنظيمها لتعزيز الدعم الدولي للجهود الوطنية لاستعادة بحيرات أبشيرون وتعزيز مساهمة المشاريع في الأهداف البيئية العالمية على نطاق أوسع.

وتم خلال اللقاء، تم عرض الأعمال المنجزة لتحسين الوضع البيئي لبحيرات أبشيرون والخطط المستقبلية، والتأكيد على أهمية إعادة تأهيل البحيرات في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتم تقديم معلومات عن المرحلة الثانية من مشروع ترميم بحيرة بويوكشور والأعمال المخطط لها ضمن ترميم بحيرة زيغ، كما تمت الإشارة إلى الدور الهام الذي تلعبه البحيرات في حياة المدن.

في نفس الإطار، تم تقييم مشاريع ترميم بحيرة أبشيرون التي تم إعدادها وفقًا للخطة الرئيسية لباكو حتى عام 2040 من قبل الخبراء، باعتبارها عنصرًا مهمًا في التنمية المستدامة للمدينة وتحسين بيئتها البيئية.

كما تم تقييم مشاريع ترميم البحيرات وإنشاء مناطق خضراء واسعة والإدارة الفعالة للموارد المائية كأحد الأولويات الرئيسية لزيادة الاستقرار المناخي لمدينة باكو وضمان حماية البيئة.

وحضر الحفل مدير المكتب القطري لبنك التنمية الآسيوي، نائب وزير البيئة والموارد الطبيعية فوغار كريموف، وممثلو البنك الدولي وشركة "Witteveen+Bos" و"Tamiz Shaher" OJSC والمؤسسات ذات الصلة.