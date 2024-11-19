رئيس فيدرالية الخضر الأفارقة يطالب بضرورة تبني أنماط استهلاك جديدة

الرباط، 19 نوفمبر، (أذرتاج)

دعا رئيس فيدرالية الخضر الأفارقة، محمد فارس، إلى إعادة التفكير في أنماط الاستهلاك من أجل الاستجابة للتحديات المناخية التي تثقل كاهل الكوكب.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، أن محمد فارس، حسب ما صرح به للمغرب العربي للأنباء، أكد على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر، أن الاستعمال المفرط للموارد الطبيعية له تداعيات وخيمة على كوكب الأرض، موضحًا أن هذا الاستهلاك الجامح يؤدي إلى الاستغلال المفرط للموارد وزيادة البصمة الكربونية.

وأشار إلى أنه من المفروض إحداث نقلة نوعية لتحقيق توازن مستدام بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مشددًا على أهمية الوعي الجماعي بضرورة تبني أنماط استهلاك جديدة أكثر مسؤولية.

وأضاف، في السياق نفسه، أن فيدرالية الخضر الأفارقة تعمل على “تعزيز ثقافة إيكولوجية في إفريقيا والعالم بأسره”، مع التركيز على الحفاظ على البيئة ومكافحة تحديات المناخ العالمية.

كما أبرز محمد فارس بقوله " إن الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي حقيقي يشمل القيم الأساسية المرتبطة بالتنمية المستدامة ويسعى إلى إعادة تحديد الطريقة التي نعيش ونستهلك بها، مضيفًا أن الفيدرالية تدعو إلى ممارسات “أكثر احترامًا للطبيعة ومواردنا المحدودة".

وأضاف، في السياق نفسه، أن فيدرالية الخضر الأفارقة تعمل على تعزيز ثقافة إيكولوجية في إفريقيا والعالم بأسره، مع التركيز على الحفاظ على البيئة ومكافحة تحديات المناخ العالمية.