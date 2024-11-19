عقد حدث حول "القيادة الشبابية في مجال المرونة المناخية وبناء السلام" في إطار كوب29

باكو، 19 نوفمبر، (أذرتاج)

"باعتبارهم المواطنين الأكثر نشاطا، يساهم الشباب في بناء السلام من خلال تقديم حلولهم الخاصة والمشاركة في المرونة المناخية والمبادرات البيئية وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة".

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالتها بهار مرادوفا رئيسة اللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل في خطابها باجتماع "قيادة الشباب في مجال المرونة المناخية وبناء السلام" على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) التي تنظمها منظمة العلوم والتعليم والثقافة (الإيسيسكو).

وقال إن ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأطفال والشباب، يشعرون كل يوم بتغير المناخ وآثاره المرتبطة بالنزاعات في حياتهم. وفي معرض الإشارة إلى أهمية توسيع مشاركة الشباب في مكافحة تغير المناخ وحماية حقوقهم ومراعاة احتياجاتهم الخاصة في السياسات والبرامج القائمة، أشار رئيس اللجنة إلى أن تعزيز التعليم والوعي بين الشباب لا يؤكد فقط على تكيفهم. ولكن مشاركتهم النشطة في العمليات.

وأشار إلى أن القيادة الشبابية لا ينبغي أن تقتصر على المبادرات الفردية، فالاستماع إلى أصواتهم وقبول أفكارهم وإشراكهم في عمليات صنع القرار يعني إعداد مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

وفي إشارة إلى أنه تم تنفيذ عدد من برامج الدولة المهمة واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخطط العمل الواسعة في أذربيجان من أجل الاستخدام الفعال للموارد، قالت ب. مورادوفا إن أعمال الترميم وإعادة الإعمار واسعة النطاق وإزالة الألغام في المناطق المحررة على أساس واحد وقد لفت مفهوم "المدينة الذكية" و"القرية الذكية" الانتباه إلى أن الأعمال قيد التنفيذ. وأضاف أنه من أجل ضمان استدامة المناخ وبناء السلام، يجب على السفراء الشباب إنشاء منصات افتراضية مختلفة مثل "اتحدوا من أجل السلام". هنا يمكنهم مناقشة هذه المواضيع والتركيز عليها.

"إنها لحقيقة أن الشباب، بطاقتهم وإبداعهم وتصميمهم، هم مهندسو عالم قوي ومتناغم. دعونا نواصل دعم مهمتهم ونحن نتحرك نحو المستقبل" واختتم رئيس اللجنة كلمته.

وتحدث المدير العام للإيسيسكو سالم بن محمد المالكي ونائب وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركي عادل جاليسكان، خلال الندوة التي أدارتها دينارا جولييفا، موظفة إدارة الاستراتيجية والتعاون في مقر الإيسيسكو.

وفي يوم مواضيعي حول رأس المال البشري والأطفال والشباب والصحة والتعليم، لوحظ أن جلسة سفراء السلام الشباب للإيسيسكو ستعرض القيادة الشبابية والابتكار في معالجة قضايا المناخ والسلام، من خلال الاحتفال بإنجازاتهم واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، سيتم تشجيع هؤلاء القادة الشباب على معالجة القدرة على مواجهة تغير المناخ وتمكين بناء السلام من أجل الحفاظ على التغيير العالمي.