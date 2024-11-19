إيديا توقع على مذكرة نية مع الإيسيسكو على هامش كوب29

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

جرى حفل توقيع مذكرة نية بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة الإيسيسكو والجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة في أذربيجان على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وتحمل الوثيقة إمضاءي نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا والمدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك.

وتستهدف مذكرة نية إلى توسيع التعاون بين الإيسيسكو وإيديا في مجال مكافحة التغير المناخي والمشاركة المشتركة في فعاليات متجهة إلى حماية البيئة والتنفيذ المشترك لسائر الفعاليات ذات الصلة بمجالات نشاط كلتا المنظمتين.