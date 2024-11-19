ليلى علييفا تحضر مناقشات جماعية في دور الثدييات البحرية في التخفيف من تغير المناخ على هامش كوب29

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

حضرت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا في مناقشات جماعية نظمت في موضوع "دور الثدييات البحرية في صحة النظام البيئي البحري والتخفيف من تغير المناخ" من جانب إيديا ومنظمة الحفاظ على الحيتان العظيمة على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

والقت ليلى علييفا كلمة في المناقشات الجماعية تناولت فيها أهمية ضمان التوازن البيئي والاستدامة المناخية للكائنات البحرية فيما أشارت إلى الدور الذي تلعبه الحيتان أكبر ثدييات العالم في خفض كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وشددت على أن ثمة بعض البلدان ما زالت تصطادها على الرغم اتفاقية الوقف التي دخلت حيز التنفيذ عام 1985م.

كما أبلغت أن تكاثر فقمات المرفأ لبحر الخزر انخفض 6 مرات قياسا إلى أوائل القرن الـ20. وتحدثت كذلك عن فعاليات إيديا خلال 13 عاما مضت.