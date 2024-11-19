رئيس كوب29: 36 في المائة من العمالة العامة في مجال الزراعة

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

وقال رئيس كوب29 وزير البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجاني مختار بابايف في كلمة القاها في اجتماع رفيع في موضوع "تدشين مبادرة باكو للوئام المناخي للمزارعين: توسيع الفرص من اجل زيادة استدامة المزارعين ضد تغير المناخ" بحضور ممثلين وخبراء ومتخصصين في المجال عن جانب البلدان والمنظمات الدولية المختلفة عقدته رئاسة كوب29 ووزارة الزراعة الأذربيجانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في العاصمة الأذربيجانية باكو في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن 36 في المائة من العمالة العامة في مجال الزراعة مؤكدا على أن قضايا التحول المستدام والانتقال من المسائل المهمة.

وشدد الوزير بابايف على أن الغرض الرئيسي من المبادرة المذكورة هو تحقيق التحول الزراعي في المستوى العالي من الاستدامة والعمل سويا حيث يتوقع أن تؤدي المبادرة المشار إليها إلى مزيد من تعزز التعاون وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الزراعة مع جلب المصارف الخاصة إلى المجال بجانب الهدف الآخر وهو تعزيز ودعم المزارعين ولا سيما المزارعات.

وقال إن هناك العديد من الانبعاثات والنفايات في مجال الزراعة من قبل المزارعين وتابع أننا يجب أن نوفر الأمن الغذائي وللمزارعات دور كبير في تعزيز الاستدامة المناخية.