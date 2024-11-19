البطلة رفيعة المستوى للكوب29: فعاليات كوب29 فرصة مهمة لتحديد وجهة صحيحة للمستقبل المستدام

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

قالت البطلة رفيعة المستوى لتغير المناخ للكوب29 نكار أرباداراي في كلمة ألقتها في المنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية في موضوع بيئة ومناخ بحر الخزر انعقد على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن فعاليات الكوب29 فرصة مهمة لنا لتحديد وجهة صحيحة نحو المستقبل المستدام وإننا متمسكين بضمان أذربيجان بوجهها زعيمة مالكة الطموح والتكامل بجانب بلد يستضيف كوب29.

وأكدت ارباداراي على أننا نستطيع أن ندير التغير التحولي الضروري للاستدامة المناخية في منطقة بحر الخزر وخارج حدودها عن طريق دمج العلم والأعمال ونحن قادرون معا على توفير التحول العادل والفاعل إلى المستقبل المستدام.