نائبة وزير الصحة والسكان بمصر: تحسين النظم الصحية استثمار مباشر للدول في المستقبل

القاهرة، 19 نوفمبر، (أذرتاج)

على هامش أشغال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( كوب29) المقامة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، في مداخلتها خلال جلسة عمل عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من الاستثمار في التنمية البشرية، أهمية الاستثمار في التنمية البشرية، من أجل مستقبل قادر على التكيف مع المناخ، وأن صحة وتنمية السكان ليست هدفًا منفصلًا عن التنمية، بل هي الأساس للتنمية البشرية، وأن السكان الأصحاء هم العمود الفقري لأي تقدم مستدام، وأن تحسين النظم الصحية المجتمعية، يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدول، لافتة إلى سعي الدولة المصرية الدائم إلى تطوير منظومة صحية متكاملة، تساعد الأفراد على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وأشارت الألفي، إلى التجربة المصرية الهادفة إلى تمكين الأسرة من البعد الثقافي لتكون صديقة للبيئة، حيث يتم تدريب الأمهات على كيفية تحويل المنازل إلى منازل خضراء وتربية الأطفال الصغار على أسس تقوم على توجيههم نحو احترام البيئة، إيماناً من مصر بأن الطريق الأمثل لإحداث تغيير هو التنشئة الصديقة للبيئة، خاصة أن الطفل يكوّن 85% من سلوكياته في هذه الفترة والتي يصعب تغييرها أو تعديلها بعد ذلك، كما أبدت مصر دعمها الكامل لفكرة أن يكون مؤتمر المناخ القادم للأطفال.