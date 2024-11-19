المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: تبني البلدان المطلة على بحر الخزر إعلانا على هامش كوب29 حدث تاريخي

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن في تصريح لها لصحفيين على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس إن البلدان الـ5 المطلة على بحر الخزر تبنت إعلانا بشأن تدني منسوب مياه بحر الخزر على هامش كوب29 وهذا حدث تاريخي حصل في جناح أذربيجان التي توصلت إلى جمع البلدان الخمسة التي وقعت على اتفاقية طهران.

وأضافت أن جميع الأطراف اتفقت على انها تبذل جهودا مشتركة في سبيل إزالة الضغوط التي تمارسها التغيرات المناخية بجانب استفادتهن المشتركة من ثروات بحر الخزر.