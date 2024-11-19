مختار باباييف: السياحة مجال حساس لآثار تغير المناخ

باكو، 20 نوفمبر، _أذرتاج)

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، يولد قطاع السياحة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويوظف شخصا واحدا من كل 10 أشخاص. بالنسبة للعديد من البلدان النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموا، تمثل السياحة شريان الحياة - فهي توفر الدخل وفرص العمل والعملة الأجنبية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير البيئة والموارد الطبيعية الاذربيجاني رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار بابايف في الاجتماع الأول للوزراء حول تحسين العمل المناخي في قطاع السياحة الذي عقد في 20 نوفمبر في باكو ضمن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.

وأضاف الى ان السياحة مسؤولة عن جزء كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، كما أنها معرضة لآثار تغير المناخ. ولذلك، يعد هذا الحدث خطوة ملموسة لدمج السياحة في أجندة المناخ العالمية ومواءمتها مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار باباييف إلى أن "إعلان كوب29 بشأن تعزيز العمل المناخي في السياحة" المقرر تقديمه اليوم يتطلب دمج السياحة في استراتيجيات المناخ الدولية.