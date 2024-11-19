ليلى علييفا تشارك في حفل إطلاق صغار الأسماك في الماء لدى المنطقة الخضراء على هامش كوب29

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

حضرت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا حفل إطلاق صغار الأسماك في الماء الذي نظم من جانب شركة لو مون هولدينغ على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو.

وجرى خلال الحملة التي تم بثها بالبث الحي في المنطقة الخضراء في كوب29 والتي نظمت في قرية يئني كند بمحافظة نفطتشالا الأذربيجانية المطلة على بحر الخزر إطلاق 50 ألف صغير سمك من فصيلتي الحفشية والسلمونيات الخاصتين ببحر الخزر.