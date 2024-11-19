عقد مؤتمرات صحفية في منصة كوب29 في أذربيجان

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

عقدت عدة مؤتمرات صحفية متعاقبة لدى صالة "ناتوان" للمؤتمرات على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في 20 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

مواضيع المؤتمرات الصحفية المتتالية وردود على أسئلة مطروحة من قبل مشاركين قدمت من جانب شركات جيرمان ووتش في تغيرات تصرف المناخ وحملة طلب مؤتمر المناخ العالمي في عرض فعاليات المنظمة وبرو ويق أي وي في سفلتة الطرق أو المزيد من الأوهام الغذائية وكا أي أن انترنيشنل في العرض بالفيديو والأسئلة والأجوبة.

وتطرق مشاركون في المؤتمرات الصحفية في كلماتهم وعروضهم إلى الجوانب الرئيسية لفعالياتهم فيما تحدثوا عن خططتهم خاصة أن جيرمان ووتش اعربوا عن قلقهم بسرعة بطيئة للتحول الأخضر بينما اكد ممثلو دي سي جي على الحاجة إلى تحديد حصص مساهمة مالية والى موقف عادل من اعتبار الفوارق بين الشمال العالمي والجنوب العالمي.