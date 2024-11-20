نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا تتعرفان على معرض شامل مقدم على هامش كوب29

عرض حفل موسيقي بأداء مستفيدين مؤلفين من المعاقين من مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

تعرفت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا على معرض مقدم لدى "أرت بافيليون" بالمنطقة الخضراء لدى الكوب29 من جانب مركز التنمية الشاملة والإبداع التابع لوكالة الضمان الاجتماعي المستدامة والتشغيلية دوست.

وقدم وزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف معلومات مفصلة حول الأعمال المنفذة بالمركز في تنمية إمكانات وقدرات إبداعية للفئات الحساسة.

وابلغ أن المعرض يقدم أكثر من 50 عملا يدويا لمؤلفيها من مستفيدين من فئات الأهالي الحساسة من إمكانات مركز التنمية الشاملة والإبداع التابع لدوست ودار دوست الفرعية لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

والأعمال اليدوية مكرسة للعالم الأخضر وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعية.

وتابعت ليلى علييفا وأرزو علييفا حفلا موسيقيا بأداء مستفيدين مؤلفين من المعاقين من مركز دوست للتنمية الشاملة والإبداع أيضا.

ثم اجتمعت ليلى علييفا وأرزو علييفا مع مستفيدين من إمكانات مركز التنمية الشاملة والإبداع لدوست وتحدثتا معهم والتقطت صور تذكارية.