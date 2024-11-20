جيسون موريسون: اليوم سيتم اعتماد إعلان باكو بشأن إدارة الموارد المائية

باكو، 21 نوفمبر، (أذرتاج)

"اليوم سيتم اعتماد إعلان باكو بشأن إدارة الموارد المائية".

أفادت وكالة اذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس التنفيذي للمياه الميثاق العالمي للأمم المتحدة جيسون موريسون في بيان للصحفيين في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).

"عندما يتعلق الأمر بالتخفيف من آثار تغير المناخ، فإننا لا نتحرك بالسرعة الكافية، طموحاتنا ليست عالية بما فيه الكفاية، لا تزال نتائجنا متخلفة عن أهدافنا.

وفي الوقت نفسه، ندرك بشكل متزايد أهمية التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود. في هذا والمؤتمر التالي، أصبحت المياه والتكيف مع تغير المناخ الموضوعين الرئيسيين للمناقشة، مصحوبة بأجندة التكيف العالمية.

وأضاف ممثل الأمم المتحدة: "آمل أنه بناء على إعلان باكو الذي سينشر اليوم، سنزيد هذه السرعة نحو المؤتمر المقبل الذي سيعقد في البرازيل العام المقبل".