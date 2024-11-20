حفل افتتاح فعالية "الترويج للمياه شريان الحياة للمناخ والطبيعة والناس"

باكو، 21 نوفمبر، (أذرتاج)

أقيم حفل افتتاح رفيع المستوى لحدث "الترويج للمياه شريان الحياة للمناخ والطبيعة والناس" في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).

أفادت وكالة أذرتاج أنه على هامش العمل المناخي العالمي في هذا الحدث، من خلال خلق بعد مائي أقوى، تم إطلاق حوار باكو حول المياه من أجل العمل المناخي رسميا.

والقى وزير البيئة والموارد الطبيعية الاذربيجاني رئيس مؤتمر "كوب29" مختار بابايف كلمة افتتاحية، مشيرا إلى أن مشكلة العطش هي إحدى القضايا ذات الأولوية في مناقشات: "تلعب المياه دورا حاسما في القضاء على مشاكل المناخ. وعلى الرغم من ذلك، ظلت مشكلة المياه لسنوات عديدة خارج مناقشات المناخ العالمي.

وفي حل القضايا المتعلقة بتغير المناخ، علينا أن ننظر إلى مشكلة العطش من جميع الجوانب. لأن الماء هو الحياة. ولهذا السبب، جعلت رئاسة COP29 قضية المياه أولوية.

وفي وقت لاحق، دعا السيد بابايف الجميع للانضمام إلى إعلان المياه الأول: "إن تسريع الحوارات سيعطي زخما لزيادة الشراكة". نحن بحاجة إلى إيجاد شركاء للمياه في العمل المناخي. "حوار باكو مهم لتحفيز التحرك."

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن إن ما يقرب من 3 مليارات شخص في العالم يعانون من نقص المياه: "العديد من المشاكل سببها نقص المياه. ومنذ عام 2023، زادت الانبعاثات بنسبة 1.3 بالمئة. وما زلنا بعيدين عن التزامنا بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة، وانبعاثات الغازات الدفيئة آخذة في التزايد".

ولفت المديرة التنفيذية إلى خفض الانبعاثات: "إذا لم نقلل الانبعاثات، فلن نحقق هدف الـ1.5 درجة. ويتعين علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة، ويجب أن يكون حل مشكلة المياه جزءا من هذا الجهد. ومن أجل ضمان استدامة الموارد المائية ومرونتها على المدى الطويل، يجب تنفيذ إدارة جودة الموارد المائية، ويجب أن نأخذ في الاعتبار النقاط التي تتصادم فيها القضايا البيئية والمناخية.

وفي وقت لاحق، وقع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن ووزير البيئة والموارد الطبيعية الاذربيجاني ورئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مختار بابايف مذكرة نوايا بشأن مبادرة حوار باكو بشأن المياه من أجل العمل المناخي.

وأشار الى أن بروتوكول النوايا يوفر الدعم لتنفيذ الأنشطة المستقبلية للمبادرة.