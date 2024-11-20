نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية: حماية التنوع البيولوجي قد تخفض من تأثيرات تغير المناخ

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

قال نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجاني وقار كريموف في كلمة ألقاها في الاجتماع المنعقد في موضوع "العلاقة بين المناخ والتنوع البيولوجي: حلول متكاملة من اجل المستقبل المستدام" على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 21 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن أذربيجان تستهدف إلى التخفيف من تأثيرات سلبية لتغير المناخ على البيئة وتنفيذ تدابير التكيف والتخفيف من تأثير التغير المناخي بجانب حماية التنوع البيولوجي.

واكد نائب الوزير على أن تغير المناخ يؤثر سلبيا على الأنظمة البيئية الطبيعية وذلك من شأنه أن يعرض أصناف النباتات والحيوانات لخطر الانقراض حيث لم تكن التهلكة عليها اكبر مما كان سابقا.

وأضاف أن درجة الحرارة في أذربيجان ارتفعت قدر 9ر0 درجة مئوية متوسطا خلال الـ30 سنة الأخيرة قياسا إلى الـ30 عاما السابقة (1961-1990) بجانب انخفاض مقدار الأمطار في معظم أراضي البلد بنسبة 4 في المائة متوسطا.

وشدد على أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي عمليتان مرتبطتان بعضهما ببعض ويجب معالجتهما معا ومن شأن حماية التنوع البيولوجي أن يخفض تأثير تغير المناخ السلبي.