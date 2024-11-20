توقيع مذكرة نية في مبادرة حوار باكو للماء على هامش كوب29

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

جرى حفل توقيع مذكرة نية في مبادرة حوار باكو للماء من جانب المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن ووزير البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجاني رئيس الكوب29 مختار بابايف على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 21 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وتنص الوثيقة الموقع عليها في افتتاح الاجتماع في موضوع "تشجيع حبل السلامة المائي من اجل المناخ والطبيعة والناس" على دعم تنفيذ فعاليات قادمة للمبادرة.