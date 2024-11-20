وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة : الانبعاثات ازدادت بنسبة 3ر1 في المائة منذ عام 2023م

المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة : الانبعاثات ازدادت بنسبة 3ر1 في المائة منذ عام 2023م

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن في كلمة ألقتها في الاجتماع في موضوع "تشجيع حبل السلامة المائي من اجل المناخ والطبيعة والناس" المنعقد على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 21 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن الانبعاثات ازدادت بنسبة 3ر1 في المائة منذ عام 2023م وإننا بعيدون كل البعد حتى اليوم عن الالتزامات التي تعهدنا بها لضمان استقرار ارتفاع درجة الحرارة عند مستوى 5ر1 درجة مئوية عبر العالم وأكدت على أن هدف 5ر1 درجة مئوية مستحيل إلا بخفض الانبعاثات.

وأشارت إلى ضرورة تحقيق إدارة جودة موارد الماء من اجل ضمان الاستدامة طويلة الأجل واستدامة موارد المياه.

وقالت إن 119 بلد قدمت أهدافها في التنوع البيولوجي ولكننا نرى بالأسف الشديد أن تلك الالتزامات خالية عن التمويل.

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