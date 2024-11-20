ليلى علييفا تشارك في مناقشات جماعية مكرسة لحماية الحيوانات النادرة على هامش كوب29

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

شاركت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا في مناقشات جماعية في موضوع "60 عاما من الحماية: القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة" نظمت من جانب الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 21 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وألقت ليلى علييفا كلمة في الاجتماع اشارت فيها إلى دور مهم يلعبه الحفاظ على الأنواع البيولوجية المهددة للانقراض في حماية النظام البيئي والتنوع البيولوجي فيما شددت على أن الحيلولة دون هلاك الكائنات الحية تحدٍّ عالميٌ يطلب اتخاذ خطوات مشتركة في بيئة التضامن والتعاون الدوليين.

ثم احيط الضيوف علما بطبيعة جنوب القوقاز الغنية وعددٍ من أنواع الحيوانات المنقرضة فيها.

كما تناولت فعاليات إيديا الرامية إلى الحفاظ على الكائنات النادرة والمهددة للانقراض من الحيوانات والنباتات ولا سيما على أراضي أذربيجان ومحيطها ومنها مشروع "الخماسية الكبرى" لجنوب القوقاز المطلق عام 2012م مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي يستهدف إلى الحفاظ على أنواع مهددة للانقراض تخص بجنوب القوقاز وهي النمر والغزال والدب البني والذئب الرمادي والنسر الإمبراطوري والخطوات المتخذة في سبيل توفير تكاثرها.

وأضافت أن مشروع استعادة تكاثر البيسونات المنقرضة في جنوب القوقاز الذي اطلق منذ عام 2017م باحضار 46 بيسونا من مختلف بلدان أوروبا إلى أراضي حديقة شاهداغ الوطنية قيد التنفيذ بنجاح حيث يتوقع رفع عددها حتى عام 2028م إلى 100 بيسون.