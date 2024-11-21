مشاركة في مؤتمر كوب29: نتيجة للمناقشات التي جرت هنا، من الممكن التغلب على مشكلة المناخ

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

نشعر بأننا في بيتنا في "كوب29". الناس هنا دافئون وودودون للغاية. لقد دهشت من جمال باكو. الأجنحة في "كوب29" مبدعة للغاية. ويجب أن أذكر بشكل خاص جناح أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها فومبا نجولومبا المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) من بريطانيا العظمى.

وقالت إن المشكلة الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ في لندن هي التصحر. وأضافت اننا "نعاني من الأمطار، لذلك يعاني المزارعون. ويؤثر هذا التحدي المناخي سلبا على الإنتاجية والأمن الغذائي. أعتقد أنه من الممكن التغلب على مشكلة المناخ نتيجة للمناقشات التي جرت في COP29".