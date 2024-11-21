الممثل السويسري: أعتقد أن مؤتمر "كوب29" سيكون هو الطريق الصحيح

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

من وجهة نظر المنظمة التي أمثلها، من المهم جدا أن أكون في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو للتواصل وإظهار قيمة المعايير الدولية لتحقيق العمل المناخي فيما يتعلق بالمفاوضات على المستوى السياسي. وأعتقد أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) سيكون الطريق الصحيح.

أفادت وكالة اذرتاج ان متخصص العلاقات الخارجية في اللجنة الكهروتقنية الدولية في سويسرا بوريس إنديربيتزين.

وأشار إلى أنه تم التعبير عن طموحات ملموسة وعملية وفعالة حقا في "كوب29".

وأضاف الى ان "نحن منظمة دولية نعمل على تطوير معايير دولية في مجال الوصول إلى الكهرباء والطاقة الكهروتقنية. وتعد الهندسة الكهربائية جزءا مهما جدا من الوصول إلى الطاقة والكهرباء والاستدامة والعمل المناخي. تتمتع منظمتنا بالقدرة على تطوير معايير للمساعدة في اتخاذ إجراءات مناخية على مستوى العالم، بناءً على حلول مقبولة عالميا".