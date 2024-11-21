مسؤول بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني: تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي يستكملان بعضهما بعضا

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

قال كبير مديري مشاريع الطاقة والثروات الطبيعية لدى بنك الائتمان لإعادة التنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك مورشيل في تصريح له لمراسلة أذرتاج على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس إنه من الممكن العمل المشترك من اجل خفض تأثيرات تغير المناخ بحماية التنوع البيولوجي.

وأشار مورشيل إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية والتعاون العالمي والفعاليات المشتركة في مكافحة تغير المناخ مشددا على حجم انبعاثات الكربون في الغطاء الجوي بلغ المستوى القياسي في السنوات الأخيرة مضيفا أن هذا يؤدي إلى نشوب كوارث كبيرة.

وأضاف أن العام الماضي أصبح الأكثر من حيث انبعاثات الكربون ويزداد عدد الكوارث عبر مختلف أنحاء العالم وذلك منظر لا نريد أن نجدها في المستقبل وذلك يقتضي بتعزيز مكافحة تغير المناخ عن طريق اتخاذ خطوات ملموسة وتدابير عملية.

واكد مورشيل على أن حماية التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ يستكملان بعضهما بعضا ويجب تكثيف الجهود والفعاليات في هذا المجال.