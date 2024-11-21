عقد مناقشات جماعية في "بناء المستقبل: تراث كوب29 في أذربيجان والعالم"

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

عقدت مناقشات جماعية في موضوع "بناء المستقبل: تراث كوب29 في أذربيجان والعالم" على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 22 نوفمبر تشرين الثاني اليوم لمناقشة تأثيرات طويل الأمد لنتائج فعاليات كوب29 على التنمية المستدامة العالمية ككل.

وتناول ناطقون أهمية محلية ودولي للفعاليات المنظمة على هامش كوب29 مشيرين إلى تنفيذ أذربيجان عن طريق هذه الفعاليات حلولا مستدامة للطاقة ومبادرات تخص التكنولوجيا الخضراء والتوعية البيئية.

كما عرضت في الاجتماع إنجازات أذربيجان في مجالات تنمية أذربيجان الحضرية المستدامة ومشاريعها في الطاقة المتجددة وتوسيع السياحة البيئية حيث أكد خبراء ومشاركون في مجال تأثيرات كوب29 طويلة الأجل على أن تجربة أذربيجان من شأنها أن تكون نموذجا لفعاليات دولية قادمة.

وتطرق مشاركون إلى أهمية استراتيجية لنتائج كوب29 للبلد والعالم جمعاء فيما شاركوا مقترحات بشأن آفاق التعاون للسنوات اللاحقة.