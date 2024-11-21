بيان رئاسة كوب29

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت رئاسة كوب29 الأذربيجانية بيانا حول نتائج فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس المنظمة في باكو.

ويؤكد البيان على أن رئاسة كوب29 سعت خلال العام إلى تحقيق هدف التمويل المناخي الجديد العادل والطامح نظرا لحاجات البلدان النامية الأطراف وأولوياتها.

وجاء في البيان "أننا أجرينا مشاورات واسعة وشاملة حتى فجر اليوم وهيأنا ظروفا لجميع الفرق من اجل التعبير عن مواقف من حزمة نصوص نشرناها صباح الأمس ونعبر عن الامتنان من مشاركتها البناءة.

ونظرا للآراء المطروحة خلال المشاورات وأفكار الأطراف الموردة في الاجتماع بالأمس أصدرنا نصوصا مجددة اليوم.

وتشكل هذه النصوص حزمة متزنة ومسهلة للكوب29 وتدعو رئاسة الكوب29 الأطراف لتحليل هذا النص بالاهتمام وللتوصل إلى الإجماع على بضعة نسخ باقية. "

كما جاء في البيان أن القرار بشأن الهدف الكمي الجماعي الجديد باعتباره مظهرا ابتدائيا لمؤشرات الأطراف يتضمن دعوة جميع الأطراف للعمل سويا من اجل إيصال حجم تمويل للبلدان النامية إلى 3ر1 تريليون دولار على الأقل سنويا للفعاليات الخاصة بالمناخ من جميع الموارد العامة والخاصة حتى عام 2035م.

كما يحتوي القرار المذكور هدفَ إيصال هدف تعبئة جماعية للأموال البالغة 100 مليار دولار سنويا للفعاليات المناخية للبلدان النامية من البلدان المتقدمة إلى هدف 250 مليار دولار حتى عام 2035م.

وجاء في البيان "أننا نواصل العمل معا مع الأطراف في سبيل موافقة جماعية مع تعديلات ختامية بشأن بضعة مسائل مهمة عالقة ومن اجل التوصل إلى نتيجة طامحة أعلى ممكنة نواصل العمل عملا شاملا ونزيها. "