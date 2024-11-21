عضو وفد لكسمبرغ: التمويل مهم ولكن ليس جميع البلدان مستعدة للانتقال إلى الطاقة الخضراء

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

قال عضو وفد دوقية لكسمبرغ الكبرى المشارك في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو ماتيه لور في تصريح لمراسلة أذرتاج إنه مما يثير الاستحسان والامتنان أن ممثلي بلدان العالم اجتمعوا في عاصمة أذربيجان باكو لفعاليات كوب29 وشاركوا قرارات بشأن عواقب تغير المناخ.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية ضرورة لأجل بقاء الأجيال الحالية والقادمة على قيد الحياة على الكوكب مفيدا أن التمويل مهم طبعا ولكن ليس جميع البلدان مستعدة للانتقال إلى الطاقة الخضراء.

وأضاف أن المتطوعين عملوا عملا جيدا خلال كوب29 وكل ما يخص بالأعمال التنظيمية كان على مستوى جيد.