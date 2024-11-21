ممثلة السويد: بلادي تدعم عددا من البلدان النامية في مكالحة تغير المناخ

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

قالت ممثلة وكالة التعاون الدولي والتنمية في مملكة السويد نايوكا مارسيال مارتينيس في تصريح لها لمراسلة أذرتاج على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 22 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن السويد تدعم بضعة من البلدان النامية في مكافحة تغير المناخ وأخذت عدة تغيرات مناخية بالفعل تحدث في القطب الشمالي والموسم الصيفي جاف للغاية وشرعت الأمطار في التشدد أيضا وعلى الرغم من أن الشتاء يحل حلولا متأخرا فإن يجب الأخذ بعين الاعتبار خصائص المواسم ضمن نظام زراعي جديد.

وأشارت إلى انتظارها بوجهها ممثلة سويدية نتيجة نهائية للمناقشات الجارية ضمن كوب29.

وأضافت أن أذربيجان أعجبهم جدا وكذلك العاصمة باكو تركت لديهم انطباعات حسنة بجمالها ونظافتها حيث أن الجو نظيف هنا.