المشارك الغيني في كوب29: كل من أراد حل المشكلة المناخية تعين عليه أن يحضر باكو

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

قال عضو وفد جمهورية غينيا أحمد سيبوري طوره في تصريح له لمراسلة أذرتاج على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 22 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إنني أحضر الفعاليات قادما من غينيا ونحن في انتظار التوصل إلى تمويل مناخي جديد في كوب29 وإن القضايا المطروحة للنقاش في كوب29 هي آمل الناس الذين لا يسعهم حضور هنا حاليا.

وشدد المشارك الغيني على أن كل من أراد معالجة المشكلة المناخية تعين عليهم حضور باكو مؤكدا على أننا لا نملك خطة ب لتبادل كوكبنا بآخر وتصرفات يمكن لنا أن نتخذها اليوم تعود بالنفع إلينا والى الأجيال القادمة وأنا في باكو منذ 11 نوفمبر ويسرنا حفاوة استقبال الشعب الأذربيجاني وأهنئ منظمي المؤتمر حيث كان منظما ناجحا.