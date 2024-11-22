المشاركة الزامبية في كوب29: نريد أن ندرس خبرة البلدان الأخرى في مجال موارد الطاقة البديلة

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

قالت عضو الوفد من جمهورية زامبيا سيوزان سيامونديلي في تصريح لها لمراسلة أذرتاج على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 22 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن هذه اول مشاركة لي في فعاليات الكوب والسبب الرئيسي الذي يعود إليه حضوري هنا هو الحصول على خبرة جديدة.

وتناولت المشكلات المناخية التي تجابهها زامبيا مشيرة إلى أن بلادها واجهت العام الماضي قحطا شديدا أضرّ بكثير من قطاعات اقتصاد البلد وعلى رأسها الزراعة والصناعات الغذائية والإنتاج الغذائي في زامبيا يعتمد مباشرا على الأمطار لأن البلد خال عن أنظمة الري المتقدمة.

وأضافت أن موارد طاقة زامبيا كذلك معتمدة على موارط الطاقة الكهرومائية والقحط المذكور أثر كثيرا على منسوب مياه الأنهار الأمر الذي أدى إلى أن السكان حصلوا على الطاقة الكهربائية خلال 3 ساعات يوميا في الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر العام الماضي وذلك أثر سلبيا جدا على القطاع التجاري مضيفة أن زامبيا تملك مختلف موارد الطاقة البديلة وبالتالي فإننا نريد أن ندرس خبرة البلدان الأخرى في هذا المجال عن طريق المشاركة في فعاليات كوب29.