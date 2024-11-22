ممثل جزر سليمان: حتى الآن، على الرغم من أن المطالب قد تم تحديدها في مؤتمرات الأطراف، إلا أنها لم يتم تنفيذها

باكو، 23 نوفمبر، (أذرتاج)

لقد تأثرت كثيرا بقدرتي على الاستماع إلى أشخاص مختلفين ومناقشة تغير المناخ والتواجد في مكان حيث يمكنني التعبير عن رأيي.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها منسقة المشروع في شبكة العمل المناخي في جزر سليمان تانيا سوروكو آفو.

وشددت على أنه على الرغم من أن المطالب قد تم تحديدها في مؤتمرات الأطراف، إلا أنها لم يتم تنفيذها: "ومع ذلك، لا يزال لدينا أمل. التنظيم في COP29 جيد جدا. "إن وسائل النقل والمتطوعين الذين تم تخصيصهم لنا كانوا رائعين حقا".